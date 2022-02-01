Через два года у BMW M5 появится гибридная силовая установка

Инсайдеры прогнозируют в скором времени выход новой модели седана BMW М5 с гибридной силовой установкой.

В свою очередь, данный автомобиль может выйти на рынок уже к 2024 году. Кроме того, специалисты указали, что суммарная мощность предложенной гибридной версии седана будет достигать 750 л.с. Официальная премьера новинки BMW М5 запланирована на конец следующего года. В свою очередь, новая модель окажется более агрессивной по внешнему виду.

Не исключено, что автомобиль получил 4,4-литровый турбированный двигатель, а также дополнительный электрический агрегат. Эксперты уверены, что новый седан станет полноприводным. Вместе с тем динамика разгона и другие параметры пока засекречены разработчиками.