 

Через два года у BMW M5 появится гибридная силовая установка

01.02.2022, 8:52, Новости дня
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Инсайдеры прогнозируют в скором времени выход новой модели седана BMW М5 с гибридной силовой установкой.

В свою очередь, данный автомобиль может выйти на рынок уже к 2024 году. Кроме того, специалисты указали, что суммарная мощность предложенной гибридной версии седана будет достигать 750 л.с. Официальная премьера новинки BMW М5 запланирована на конец следующего года. В свою очередь, новая модель окажется более агрессивной по внешнему виду.

Не исключено, что автомобиль получил 4,4-литровый турбированный двигатель, а также дополнительный электрический агрегат. Эксперты уверены, что новый седан станет полноприводным. Вместе с тем динамика разгона и другие параметры пока засекречены разработчиками.



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