 

Кроссовер Nissan Magnite выходит на новые рынки

01.02.2022, 8:52, Новости дня
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Японский автомобильный гигант намерен в ближайшее время расширить количество стран, где продается недорогой кроссовер Nissan Magnite.

В частности, в компании анонсировали, что популярная модель появится еще в 10 странах, включая ЮАР, Бутан, Индонезию и другие азиатские страны. Вместе с тем серийное производство бюджетного кроссовера Magnite в настоящее время осуществляется в Индии, откуда автомобиль и будет поставляться в остальные страны.

Новый недорогой кроссовер Magnite выглядит достаточно простым, однако модель успела зарекомендовать себя с положительной стороны. Под капотом паркетника установлен 1-литровый бензиновый мотор с мощностью 72 л.с. Остальные данные об автомобиле пока отсутствуют.



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