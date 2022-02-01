Rolls-Royce представил уникальный седан Phantom Orchid

Известная британская марка Rolls-Royce объявила о выпуске эксклюзивной модификации седана Phantom Orchid, который будет продаваться только в Сингапуре.

Данный автопроизводитель достаточно часто демонстрирует лимитированные версии свое техники, тогда как одной из последних новинок оказался SG50 Bespoke, который также выпустили исключительно для Сингапура. Эксперты констатировали, что новая модель получила более роскошные детали кузова и салона, несмотря на то, что оригинальная версия также относится к люксовой технике.

Вместе с тем разработкой интерьера и кузова занимались опытные специалисты, которые являются успешными в своем роде и смогли отразить самые смелые решения в улучшенной модификации роскошного седана Phantom Orchid.