После объединения ПФР и Фонда социального страхования пенсионные накопления будут обнулены

Минтруда в рамках формирования Социального фонда России (будущий объединенный фонд ПФР и ФСС) констатировало невозможность точного подсчета пенсионных накоплений россиян, которые вносились в пенсионный фонд России с 1990 года.

Ведомство приняло решение начать заново учет пенсионных накоплений граждан с 2023 года, после объединения ПФР и ФСС. Средства, которые в настоящий момент хранятся на счетах ПФР, будут в равных долях временно переведены на баланс Минобороны и МВД.

– Старая пенсионная система, наравне с фондами соцстрахования и ОМС неэффективны, работодатели тратят много времени чтобы вносить эти платежи в бюджет, что побуждает их активнее уклоняться от их уплаты. Благодаря новому единому платежу, мы сможем заметно улучшить качество социальных гарантий со стороны государства. Когда с 2023 года мы начнем исчислять пенсионные накопления заново, у нас получится создать кристально чистую и эффективную пенсионную систему, поэтому прошу граждан не пугаться, – сообщил министр труда Антон Котяков.

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