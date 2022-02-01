Боевики на Донбассе в последний день января дважды нарушили режим тишины, ранен гражданский

“В направлении Светлодарска (Донецкой области) оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу, – говорится в сообщении. – Недалеко от Песок (Донецкой области) российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов”.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов боевиков нет.

По состоянию на 7.00 утра 1 февраля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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30 января боевики два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС и ранили украинского военного.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

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