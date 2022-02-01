Проникновение пришельца на испанскую военную базу Пени в 1971 году

Этот инцидент до сих пор считается в Испании засекреченным делом, несмотря на то, что пришельца видело несколько человек, а НЛО над базой не менее 60 человек.

Испанская военная база Пени состоит из 4-й эскадрильи воздушного наблюдения (EVA-4) боевой единицы первой линии ВВС, зависящей от Министерства обороны Испании. На базе есть радар, который является частью государственной сети и интегрирован в систему обороны НАТО.

Вечером 25 марта 1971 года военнослужащий по имени Леандро увидел в небе неопознанный летающий объект, который внезапно так ярко вспыхнул, что Леандро чуть не ослеп. Он закричал и на крик прибежали другие солдаты. Среди них был Хесус Хофре, который и рассказал позже всю эту историю испанскому уфологу Антонио Рибера (статья Рибера о данном инциденте вышла в 1972 году в журнале “Algo”).

По словам Хесуса, Леандро сидел на земле, скорчившись от страха и закрыв глаза руками. У него было сильное нервное потрясение. Также служебные собаки на базе громко и беспокойно лаяли, чего никогда не наблюдалось раньше.

Хесус и другие солдаты немного успокоили Леандро и когда он убрал руки от глаз, было видно, что его глаза покрасневшие, словно от какого-то сильного раздражителя. А потом все эти солдаты увидели в небе светящийся объект. НЛО завис прямо над большой антенной. Немного повисев, объект удалился прочь с большой скоростью.

Затем Хесус пошел к собачьим вольерам, чтобы успокоить псов, потому что они продолжали беспокойно лаять. Он увидел, что особенно сильно лает и буквально пытается вырваться наружу пес по кличке Нарвик. Хесус решил выпустить Нарвика побегать и пес тут же побежал в сторону служебных зданий, стоявших в метрах 300 от армейских казарм.

Когда Хесус и другие солдаты добрались до этого места, они увидели, что пес Нарвик стоит и рычит, уставившись в темноту. Через некоторое время солдаты увидели впереди зеленоватое свечение. Вскоре свечение угасло, а потом солдаты услышали впереди шум и сильный треск, кто-то двигался в кустах у ограды. Потом раздался топот – кто-то крупный шел им навстречу.

Через несколько секунд солдаты с ужасом увидели, как к ним приближается странное человекоподобное существо ростом более двух метров. Когда прошли первые секунды страха, парни вспомнили, что они в первую очередь военные и приказали незнакомцу остановиться. Тот проигнорировал их слова и продолжил движение им навстречу.

Тогда солдаты начали стрелять, но пули словно не наносили гуманоиду никаких повреждений. В свете вспышек от выстрелов, Хесус Хофре сумел разглядеть, что незнакомец одет в что-то обтягивающее и на нем был пояс с символом перевернутого треугольника.

Убедившись, что пули не причинили никакого вреда странному существу, солдатам оставалось лишь стоять и смотреть на то, что гуманоид спокойно уходит прочь от них.

Вскоре после этого появился сигнал на радаре, что в небе над базой находится неопознанный летающий объект, который быстро удаляется.

По словам Хесуса, незнакомец имел “ангелоподобную” внешность – очень бледный, очень худой, высокий и с длинными волосами. По версии уфологов, вероятнее всего это был один из так называемых “нордиков” – редкая разновидность пришельцев, посещающих Землю, которые внешне похожи на жителей скандинавских стран.

После того, как незнакомец ушел, солдаты обыскали территорию базы и обнаружили, что часть окружающего базу забора сломана. Однако никаких других странностей они не нашли.

Леандро обратился за помощью к врачу и хотя все выглядело как несильное покраснение, его глаза очень медленно приходили в норму и он долго лечился от странного “раздражения”.

Пес Нарвик был на грани нервного и физического истощение и потом долго никак не мог напиться воды.

Когда Хесус и другие доложили об увиденном начальству, те отнеслись к инциденту несерьезно, некоторые даже обвинили Хесуса и его товарищей в том, что они были пьяны. Их репутацию спасло то, что через два дня в ночь на 27 марта НЛО снова увидели над базой и у очевидцев было время оповестить офицеров и других людей, находившихся на базе. На этот раз НЛО выглядел несколько меньше, чем в первый раз. Его могли видеть около 60 человек.

В ночь на 29 марта 1971 года на радаре базы Пени снова появился неопознанный летающий объект и в этот раз к нему тут же были отправлены два военных истребителя. Когда они приблизились к НЛО, тот начал удирать от них с ошеломляющей скоростью. Правда все это тоже неофициальная история, официальная начисто отрицает поднятие истребителей для сближения с НЛО.

Вскоре на базу Пени прибыли люди, одетые в форму ВВС США. Они тщательно допросили всех свидетелей, а потом дали солдатам четкую рекомендацию забыть о случившемся и не придавать этому большего значения.

Потом для какой-то непонятной цели солдатам приказали выйти наружу базы и отвели в место, где была белая стена, отражающая прямое солнце. Поставили их на фоне этой стены и сделали групповое фото с очень мощной вспышкой. Зачем была такая мощная вспышка при солнечном свете, тоже осталось непонятным.

Есть слухи, что через 5 лет после этого инцидента то же самое произошло на другой испанской военной базе Талавера-ла-Реаль. Этот случай тоже был сразу же засекречен.

Что касается других странностей, связанных с данными инцидентами, то местные пастухи сообщали, что в ночь на 26 марта их овцы вели себя очень беспокойно, а потом несколько их них пропали и позже пастухи нашли двух овец, убитых какой-то неизвестной силой.