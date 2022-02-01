 

Инопланетяне увеличат продолжительность человеческой жизни до 220 лет

01.02.2022, 8:29, Разное
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Известный эксперт по паранормальным явлениям Ури Геллер (Uri Geller) удивил своих подписчиков в Твиттере странными заявлениями.

По его словам, ученые уже наткнулись на «высших существ», которые теперь помогут человечеству увеличить продолжительность жизни.

Геллер считает, что инопланетяне научат людей, как «искоренить все болезни», увеличив среднюю продолжительность жизни до 220 лет. Родившийся сегодня человек при жизни встретится с инопланетянами.

Вместо того, чтобы пугать людей агрессивным поведением инопланетян, он предсказал, что они помогут людям раскрыть тайны, казалось бы, неизлечимых болезней, что позволит каждому жить намного дольше.

Ури Геллер написал в твиттере: «Мои дорогие друзья, ребенок, родившийся сегодня, в течение своей жизни встретит инопланетян, которые научат нас искоренять все болезни. Продолжительность жизни людей вырастет в среднем до 220 лет».

Напомним, ранее экстрасенс, чьи особые способности были проверены в 70-х годах ЦРУ США, предупредил ученых NASA о необходимости готовиться к массовому вторжению инопланетян на Землю, которое якобы произойдет в ближайшее время.

Он считает, что австралийские ученые, картографирующие радиоволны, которые обнаружили гигантский источник энергии на расстоянии 4000 световых лет, возможно, наткнулись сообщение «высших» существ из космоса.



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