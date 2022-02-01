 

Цены на нефть выросли в преддверии заседания ОПЕК+

01.02.2022, 8:06, Новости дня
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Нефть дорожает во вторник утром, инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41%, до 88,63 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,42%, до 88,53 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на среду. В этот день страны альянса примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что они продолжат ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тыс. баррелей в день в среднем.

«Нефть за 100 долларов может быть не за горами, так как высоки ожидания того, что предложение не приблизится к спросу, поскольку ОПЕК+ поставит цели постепенного увеличения добычи, которых им не удастся достичь», – заявили Wall Street Journal аналитики Oanda.

Кроме того, трейдеры сохраняют некоторые опасения по поводу добычи «черного золота» на фоне геополитической напряженности между Украиной и Россией, что также поддерживает рост цен на нефть.



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