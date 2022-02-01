 

Генпрокуратура предложила изменить аннулирование ошибочных штрафов

01.02.2022, 8:06, Новости дня
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Генеральная прокуратура готовит поправки к законодательству в сфере применения дорожных камер, чтобы сделать более удобной процедуру отмены ошибочных штрафов.

Речь идет о поправках к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности», которые позволят аннулировать подобные штрафы без обращения пострадавших водителей. Сейчас без них или протеста прокуратуры ГИБДД не имеет на это право, информирует «Коммерсант». 

В 2021 году региональные прокуроры проверили работу комплексов автоматической фиксации. Они выявили, что камеры зачастую «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», заявили в Генпрокуратуре.

В Бурятии, Дагестане, Краснодарском крае, Иркутской и Московской областях прокуроры обнаружили камеры, установленные «за пределами мест концентрации ДТП», рассказали в ведомстве. 

В Нижегородской области за несколько дней ГИБДД с помощью камер вынесла более 6,5 тыс. штрафов за превышение скорости, общая сумма превысила 4,2 млн рублей. Нарушений на самом деле не было, но комплекс определял скорость некорректно, поскольку его неправильно закрепили. Все штрафы впоследствии отменили.

Напомним, с 1 сентября вступили в силу новые правила обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые зафиксировали камеры.



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