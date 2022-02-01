Рассекречены рендеры электрического родстера Tesla Precept

В Сети стали доступны рендерные изображения нового электрического родстера под названием Tesla Precept.

В настоящее время разработчики американского бренда Tesla активно занимаются созданием данной модели, которая является второй по счету в своем классе. Пока производитель умалчивает официальные данные о транспортном средстве, однако некоторые особенности уже очевидны по внешнему виду, показанному на рендерах. Электрический родстер получили стильные бамперы, отличающиеся от предшественника, а также затонированные светодиодные фары.

Также по снимкам бросаются в глаза огромные фары, имеющие привлекательный дизайн. Эксперты предполагают, что новый электрический родстер Tesla Precept будет официально представлен публике к 2023 году, однако до этого момента сроки могут быть скорректированы.