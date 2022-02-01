Глава МИД Японии призвал сограждан как можно скорее покинуть Украину

Ситуация вокруг Украины может резко измениться, несмотря на дипломатические усилия заинтересованных стран, выразил мнение министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Он призвал граждан Японии как можно скорее покинуть территорию Украины.

«Несмотря на дипломатические усилия заинтересованных стран, есть вероятность, что ситуация [вокруг Украины] может резко измениться», – приводит слова министра ТАСС.

Хаяси подчеркнул, что Япония последовательно выступает за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и в очередной раз напомнил, что в ходе состоявшихся недавно переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена стороны подтвердили решимость дальнейшего тесного сотрудничества, направленного на «предотвращения вторжения России» на Украину. «Мы продолжим тесное сотрудничество по этому вопросу с международным сообществом, в первую очередь – со странами G7», – вновь подчеркнул глава японского внешнеполитического ведомства.

Хаяси также напомнил об озвученном в конце января призыве к находящимся на Украине гражданам Японии как можно скорее покинуть ее территорию. «Безопасность наших граждан, находящихся за границей, является приоритетом», – добавил министр.

24 января Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.