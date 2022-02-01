Рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился, курс евро также остался прежним.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 77,315 рубля. Курс евро также остался прежним – 87 рубля, передает ТАСС.
Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.
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