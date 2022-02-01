 

В РФ выросли размер материнского капитала и социальных выплат

01.02.2022, 7:20, Новости дня
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Материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексировали на 8,4%, подрастут в феврале и пенсии неработающих пенсионеров.

В 2022 году материнский капитал впервые индексируются не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка – 693,1 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Также с 1 февраля увеличивается размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. В частности, речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Новые размеры таких пособий приводятся на сайте Фонда социального страхования (ФСС). Единовременное пособие при рождении ребенка составит 20472,77 рубля, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – 708,23 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) – 7677,81 рубля.

Также отмечается, что социальное пособие на погребение в этом году установлено в размере 6964,68 рубля, но размер социального пособия на погребение необходимо уточнять в территориальном органе ФСС.

С февраля пенсионеры должны будут получать пенсии с учетом повышенной индексации на 8,6%. Так как с 1 января индексация пенсий была произведена только на 5,9%, перерасчет будет выполнен за период с начала 2022 года.

Напомним, 27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, пособий и компенсаций.



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