KIA представит на рынке РФ новый флагманский седан KIA K9 в 2022 году

Известная модель седана Kia K900 после существенной модернизации сменила название, упустив прежнее наименование Kia K9.

Уже в нынешнем году автомобиль поступит в продажу на российском рынке. Сообщается, что сертификация транспортного средства успешно завершена, что позволит приступить к поставкам к местным дилерам. Новый флагманский седан Kia K900 стал более современным по внешнему виду, оснащению салона и техническим параметрам. Не обошлось без некоторого повторения стиля от Kia K5.

В свою очередь, под капотом автомобиля сохранили единственный вариант мотора на 3,3 литра с мощностью 249 л.с. Более производительные силовые установки пока не будут применяться для данной модели на российском рынке.