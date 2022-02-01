Госдеп призвал семьи госслужащих США покинуть Белоруссию

Госдепартамент Соединенных Штатов отдал распоряжение членам семей госслужащих США в Белоруссии покинуть республику на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» РФ у границы с Украиной.

«Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», – приводит текст заявления ведомства РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении, на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» РФ у границы с Украиной граждане США в Белоруссии или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе «непредсказуема».

Ранее посольство США в Белоруссии призвало американцев к осторожности в связи с имеющим место, по мнению Вашингтона, ростом напряженности в регионе. В Госдепартаменте США также рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию в связи с тем якобы существующей напряженностью на границе с Украиной.

Напомним, 28 января президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании Национальному собранию сообщил, что если против республики будет совершена прямая агрессия или нападение будет совершено на Россию, то Белоруссия вступит в войну. Он также выразил готовность «вернуться к мирному созидательному взаимодействию» с Соединенными Штатами и странами Европы, подчеркнув «заинтересованность в выстраивании нормальных добрососедских, взаимовыгодных отношений с Западом».

Двумя днями ранее США предупредили, что если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США. Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.

24 января Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.

22 января появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.