В работе соцсети Instagram на территории США произошел сбой

В работе социальной сети Instagram на территории Соединенных Штатов наблюдаются проблемы, сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Как отмечает портал, 55% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 25% не могут войти на сайт, еще 20% испытывают проблемы при подключении к серверу. В РФ также зарегистрированы незначительные сбои, передает ТАСС.

Напомним, 27 декабря 2021 года глобальный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Кроме того, сбой в работе Telegram случился в РФ в конце ноября.

Помимо этого, 22 ноября в крупных городах РФ фиксировались перебои в работе провайдера «Ростелеком», а 19 ноября глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram. 12 ноября сбой был в сервисе для прослушивания музыки Spotify.