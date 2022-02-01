Политолог назвал условие признания Россией ДНР и ЛНР

Москва неоднократно призывала Киев прекратить наращивать агрессивные настроения в Донбассе и начать соблюдать Минские договоренности. В противном случае это может привести к усугублению ситуации и осложнению отношений на мировой арене. Однако ВСУ и их внешние покровители продолжают подготовку к провокациям на границе с ЛНР и ДНР, стягивая к Донбассу военную технику.

Россия следит за развитием ситуации и в случае агрессии может принять меры. Напомним, наша страна уже выдает жителям непризнанных республик российские паспорта. Также Москва поддерживает действующие предприятия Донбасса. Они имеют доступ к госзаказам. Лидер РФ Владимир Путин подписал ранее указ о том, что предприятия Донбаса и России равны по своим полномочиям.

Политолог Сергей Марков считает, что в случае обострения ситуации в Донбассе Россия может признать ЛНР и ДНР, сообщает телеканал “360”.

“Россия близка к признанию независимости ДНР, ЛНР”, — рассказал Марков.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Украине стало много иностранных наемников, которые приезжают под видом соискателей на должности инструкторов.