Куда обращаться при скоплении снега во дворе – ответ сотрудника УК

В беседе с журналистами сотрудница ГБУ “Жилищник” объяснила, что в России все управляющие компании должны очищать от снега здания и прилегающие к ним территории, соблюдая ГОСТ Р 50597-2017. Даже если осадки не выпадали, сотрудники УК обязаны проверять дворы и при необходимости очищать их от снежной пыли.

Граждане должны помнить, что они могут обратиться в управляющую компанию, если возле дома скопился снег. Такие заявления коммунальщики обязаны рассматривать как можно быстрее, ответить в течение пяти рабочих дней, согласно пунктам 40 и 42 Правил содержания общедомового имущества.

Следить за порядком во дворах должны жилищные инспекторы. В их обязанности входит проверка качества очищения территории от снега и образовавшейся наледи. Насколько ответственно сотрудники управляющих компаний выполняют свою работу, оценивают органы прокуратуры и Роспотребнадзора.

Таким образом, жаловаться на некачественную уборку снега можно не только в УК, но и в другие упомянутые инстанции. Жители должны понимать, что их обращение будет удостоено должного внимания лишь в том случае, если в населенном пункте не объявлена чрезвычайная ситуация.