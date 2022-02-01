 

Шагомер на фитнес-браслете заставляет нас больше ходить — новое исследование

01.02.2022, 6:08, Разное
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Ученые проанализировали данные 121 рандомизированного контрольного испытания и 141 сравнительного исследования. Они выяснили, какое влияние мониторинг физической активности оказывают на повседневную физическую активность, умеренную и интенсивную физическую активность, а также на время без спорта.

Так, использование фитнес-приложений удлинило ежедневный променад на  1235 шагов в день, а умеренную и интенсивную нагрузку — на 48,5 минут в неделю. При этом влияния умных гаджетов на малоподвижный образ жизни практически не было. То есть использование фитнес-трекера может повлиять как на прицельные занятия спортом, так и на обычную повседневную жизнь. 

Эксперты проанализировали базы данных Embase, MEDLINE, SPORTDiscus, CINAHL и Кокрановского центрального регистра контролируемых исследований. Два независимых исследователей извлекли данные и оценили риск систематических ошибок. Для синтеза результатов был использован метаанализ случайных эффектов.  

«Эти результаты очень важны с точки зрения мониторинга здоровья и уменьшения риска заболеваний, особенно среди людей, которые ведут размереный образ жизни», — подчеркнул CNN автор исследования Расмус Толструп Ларсен.

«Во время пандемии и возможных локдаунах не лишим будет сосредоточиться на физических упражнениях. Телефоны с приложениями, смарт-часы или фитнес-трекеры потенциально могут использоваться в качестве посредников для изменения поведения людей. Устройства дешевы, просты и инновационны. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что они эффективно и безопасно мотивируют людей к большему движению», — добавил Ларсен.

Четкие цели, добавление стимулов и некоторой ответственности с помощью спорт-трекера могут реально заставить нас двигаться, отмечают эксперты.



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