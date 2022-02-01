Утверждена цена препарата для лечения COVID-19

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ утвердила цену на лекарственный препарат от коронавирусной инфекции «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку, сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку», – говорится в Telegram-канале службы.

В пресс-службе отметили, что препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в РФ дженерик. Он произведен компанией «Фармасинтез»», – уточнили в ведомстве.

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В декабре 2021 года стало известно, что препарат от коронавируса «Ремдесивир» поставлен во все регионы России, идет мониторинг его использования.

Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в РФ лекарства от коронавируса.

Напомним, что правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса, соответствующее решение будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.