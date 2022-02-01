 

Британские ученые назвали главные симптомы «стелс-омикрона»

01.02.2022, 5:50, Новости дня
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К основным чертам подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как «стелс-омикрон» и «скрытый омикрон», относится высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса, приводит издание Express данные Агентства по безопасности здравоохранения Британии.

Как отмечается в материале, симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как «скрытый омикрон», схожи с симптомами изначального штамма. В список основных отличительных черт «стелс-омикрона» попали высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса, передает РИА «Новости».

Более специфичные симптомы, по словам исследователей, еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1. При обнаружении любого из перечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.

В минувшую субботу британские ученые выяснили, что подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса имеет более высокие темпы распространения по сравнению с версией BA.1.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность «омикрона» BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют «скрытым», так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.

Тогда же директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя сообщил, что итальянские специалисты выявили новую разновидность коронавируса – «омикрон-2» – еще месяц назад, но не стали «тревожить общественность», так как новый вариант похож на штамм «омикрон-1».



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