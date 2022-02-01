 

Киевский профессор исключил возможность нападения России на Украину: О чем вы говорите?

01.02.2022, 5:31, Разное
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В последнее время на Западе говорят о вероятном нападении России на Украину, указывая на скопление российской армии вблизи украинских границ. В Москве же неоднократно заявляли о том, что никто не собирается вторгаться на чужую территорию. Кремль лишь призывает НАТО отказаться от расширения на восток, требуя гарантии безопасности.

На Украине далеко не все верят в войну с Россий. Например, киевский профессор Никита Василенко убежден, что никакого вторжения не будет, потому что, по его мнению, Москве не нужны грязный Киев, разоренная страна и бунтующий в ней народ. “О чем вы говорите?”, – выразил удивление профессор Института журналистики.

Василенко считает, что никто на территории Украины не будет отстраивать новые предприятия. Даже если и были бы здесь российские заводы и фабрики, они переключились бы на собственное производство, но сориентированное на Китай и Европу, добавил эксперт.

Ранее депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал президента Украины Владимира Зеленского опасным для собственной страны. Якобы высказывания бывшего комика нанесли вред экономике государства. Слова европейского политика приводили “Дни.ру”.



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