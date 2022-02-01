 

В Раде соратник Порошенко заявил о наркомании Зеленского и его связи с Кремлем

01.02.2022, 5:31, Разное
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Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон преувеличивает угрозу вторжения России. В США возмущены точкой зрения украинского лидера, который поставил под сомнение так называемые разведданные Пентагона.

Лишь толика недоверия Зеленского заставила оппозиционных депутатов надрывать горло в Раде и поливать грязью нынешнюю украинскую власть. Так, член “Европейской солидарности” Артур Герасимов заявил, что глава государства заговорил в унисон с Кремлем, якобы отрицая вторжение РФ. Парламентарий не сомневается, что Москва использует слова лидера Незалежной на Совбезе ООН.

Соратник Петра Порошенко усомнился в адекватности президента Украины и заподозрил его в разрушении отношений с западными партнерами. Депутат посчитал нужным обратить внимание на заявление его коллеги в Европарламенте Виолы фон Крамон о “наркомании” украинской власти.

“Это уже серьезно”, – считает Герасимов.

Ранее депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал Владимира Зеленского опасным для Украины. По мнению европейского политика, высказывания главы государства нанесли вред экономике страны. Якобы президент пытается спасти свой рейтинг. Об этом писали “Дни.ру”.



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