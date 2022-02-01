 

Гудкова не пустили в Грузию

01.02.2022, 5:06, Новости дня
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Бывший депутат российской Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что по прибытию в аэропорт Тбилиси его отказались впускать в Грузию.

«В общем, прилетел я из Киева в Тбилиси на встречу с активистами. У меня есть приглашение. И на границе мне сказали, что меня депортируют назад, в Киев», – сообщил Гудков в своем Instagram.

Он добавил, что «государство приняло решение» не пускать его в страну, хотя там у него и запланировано много встреч, оплачена гостиница, перелет.

«Это уже не первый случай, насколько я понимаю, депортировали недавно отсюда Любу Соболь. Тоже не пустили. Удивительные вещи происходят в Грузии», – заключил Гудков.

Напомним, летом 2021 года Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из РФ на Украину.

Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ирина Ермилова.

Полиция проводила обыски у Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.



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