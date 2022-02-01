 

Собчак припомнила Шнурову помойку во дворе дома в Петербурге

01.02.2022, 5:06, Новости дня
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Журналистка Ксения Собчак иронично прокомментировала видео со съемок клипа Сергея Шнурова про коммунальный коллапс в Петербурге. В своем блоге она задалась вопросом, неужели в городе было недостаточно мусора, что его пришлось дополнительно привозить на место съемок клипа.

«А обратно мусор забрали? Или не забрали? Его недостаточно было для съемок, что ли? И что в итоге с крысой?», – написала Собчак в своем Telegram-канале. Так она прокомментировал распространенное «Фонтанкой» видео со съемок клипа группы «Ленинград». Крыса, которую упоминает журналистка, была показана среди мусора в клипе «Пока так».

В пятницу издание опубликовало видео с камер видеонаблюдения из двора на улице Ефимова, где 15 января снимался клип Шнурова. На нем видно, что контейнерная площадка далека от того, что было показано в музыкальном видео.

На записи, которую опубликовала «Фонтанка», зафиксирован автомобиль каршерингового сервиса, откуда выгружают пакеты и выстраивают из них композицию у мусорного бака. Спустя непродолжительное время прибывают другие участники съемок: на контейнер усаживается девушка, повторяя кадры с одной из вокалисток «Ленинграда», появляется человек в оранжевой спецовке – в такой в клипе фигурирует сам Шнуров.

Сам артист отказался отвечать изданию, что случилось с мусором после клипа. При этом в своем Instagram он написал, что не все в клипе было правдой.

«Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот… Но это никак не отменяет [безобразия], творящегося в нашем городе», – сообщил Шнуров.

Напомним, депутат заксобрания Петербурга Дмитрий Панов прокомментировал новый клип Сергея Шнурова, заявив, что в качестве реакции на эту песню следует «подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем».



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