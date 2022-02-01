 

Проценко: Коронавирус станет сезонным заболеванием как грипп

01.02.2022, 4:54, Новости дня
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Штамм коронавируса «омикрон» отличается более быстрым и одновременно более легким течением, но пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями не должны «терять настороженность», сообщил главный врач больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко в интервью RTVI.

«Его (заболевание, вызванное «омикроном» – прим. ВЗГЛЯД) быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражения легочной ткани, меньше пневмоний в исходе – это хорошая новость», – приводит его слова RT.

Проценко добавил, что при этом пациенты из групп риска не должны «терять настороженность».

«Но эта вспышка с двух-трехдневной температурой в 39 градусов со слабостью. Те группы риска, пациенты старше 60 лет, пациенты с… ожирением, пациенты с сопутствующей патологией, есть всегда риски, что этот пик лихорадки может сопровождаться обострением… ухудшением по их сопутствующей патологии», – отметил он.

По его словам, коронавирус станет сезонным заболеванием, которое будут контролировать с помощью вакцинации, как сейчас грипп, это позволит отказаться от ношения масок, и вновь возвращаться к этой практике только в эпидемический сезон.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон – октябрь–ноябрь – мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией», – сказал Проценко.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее британские ученые заявили, что риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой» выше в 5,4 раза.

В пятницу в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что в 32 регионах РФ за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, в восьми регионах отмечается улучшение.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».



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