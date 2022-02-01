 

СБ ООН проголосовал за заседание по Украине

01.02.2022, 4:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Совет безопасности Организации Объединенных Наций в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

При этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает против такого заседания ООН.

«Мы против проведения открытого заседания. Сейчас настал момент для «тихой» дипломатии, а не «микрофонной» дипломатии и открытой конфронтации», – сказал представитель КНР.

«Необходимо предпринять больше дипломатических усилий. В этом заключается наша позиция», – подчеркнул он.

Между тем заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло заявила, что ситуация может быть разрешена лишь дипломатическими средствами.

«Не может быть альтернативы дипломатии и диалогу для того, чтобы справляться со сложными, давними опасениями по безопасности и ощущением угрозы», – сказала она.

Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины. Постпред США Линда Томас-Гринфилд сказала, что Вашингтон намерен обсудить «угрожающее поведение» РФ по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал созыв заседания СБ ООН намерением Вашингтона обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения», передает РИА «Новости».

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / В Харьковской области произошел взрыв на газоперерабатывающей станции, есть жертвы

07.05 / “Укртрансгаз” завершил сезон отбора газа с рекордными за семь лет объемами

16.11 / Жителей Армении попросили не отвечать на звонки с азербайджанских номеров

31.12 / Путин назвал вероятные санкции США против России в случае полноценной агрессии против Украины “серьезнейшей ошибкой”

06.12 / Кипр выдал РФ экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

25.08 / Эксперт оценил вероятность перехода власти в КНДР к сестре Ким Чен Ына

25.03 / Российские ученые предложили новый способ очистки сточных вод

29.05 / Компания Маска основала фонд на $100 млн для инвестиций в стартапы

10.09 / Трамп признался, что сознательно преуменьшал угрозу коронавируса

23.08 / В МИД оценили опасность отключения РФ от SWIFT

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика