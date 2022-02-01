 

Киев одобрил кандидата администрации Байдена на пост посла США на Украине

01.02.2022, 4:54, Новости дня
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Киев одобрил выбор американскими властями Бриджит Бринк в качестве кандидата на должность посла США на Украине, сообщили неназванные украинские чиновники телеканалу CBS.

Согласно имеющимся у телеканала сведениям, Украина готовит на этот счет официальную бумагу для Госдепартамента США, а после того, как она будет получена, администрация президента США Джо Байдена официально объявит о выдвижении кандидатуры Бринк и направит соответствующее уведомление Конгрессу США, передает ТАСС.

29 мая 2019 года Бриджит Бринк по предложению президента США Дональда Трампа была назначена послом Соединенных Штатов в Словакии и прибывает в этом статусе. Помимо английского, Бринк владеет русским и сербским языками, а также грузинским и французским.

В понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что администрация США намерена в ближайшее время выдвинуть кандидата на должность посла США в Киеве, однако не подтвердил сообщения о том, что им станет Бриджит Бринк.

Напомним, с января 2020 года временным поверенным в делах Соединенных Штатов на Украине является Кристина Квин, которая в июне 2021 года оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины. До этого на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года был Уильям Тейлор, назвавший свое пребывание в Киеве «невероятным». В мае 2019 года появились сообщения, что США решили не отправлять на Украину постоянного посла, назначив временного поверенного.



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