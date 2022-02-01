Мнение: О самом позорном провале Путина последних лет

Это, конечно, полная стыдобища!

Имея в руках или под контролем колоссальные материальные и человеческие ресурсы, огромную фору во времени, в целом неплохие начальные условия и неограниченную власть, так ничего и не… Хуже того, всё только испортить.

Результаты не замедлят себя ждать. Они уже проявляются и сказываются. Неудивительно, что нынешний американский президент Джо Байден со снайперской точностью на эту «ахиллесову пяту» нацелился.

И речь не про то, что #Россия «увязла» в украинском конфликте…

Результаты исследования мнений российских предприятий показали, что их зависимость от импорта усилилась.Так, в 2020 году ввозимые составляющие использовали 80% предприятий против 65% в 2019 году. Об этом говорится в аналитической записке Банка России.

«Результаты опроса показали высокую зависимость от импортных составляющих: в 2020 году более 80% предприятий использовали их в разной степени в производственном процессе…. Если сравнивать полученные результаты с итогами другого опроса, проведенного ранее на той же панели промышленных предприятий, можно говорить об усилении импортозависимости в промышленности. Тогда опрос 2019 года показал, что импортные сырьё и материалы использовали 65% предприятий.

Доля импорта в себестоимости выпускаемой продукции 43% компаний по итогам опроса, проведённого в 2020 году, не превышает 10%. Но даже при незначительном потреблении ввозимых составляющих, зависимость от импорта может быть очень сильной в условиях отсутствия альтернативы на отечественном рынке.

Зависимость от импорта выросла у экспортёров с 75% до 88%, а у неэкспортёров — с 48 до 76%. То есть импорт необходим всем предприятиям для удержания своих позиций на рынке в условиях отсутствия отечественных аналогов или их низкого качества»

Вот так полностью провалилась амбициозная программа «импортозамещения», анонсированная лично президентом России Владимиром Путиным. Семь лет усилий, программ, докладов и отчётов — а результат? «Гора родила мышь» ©

Под отечественным «шильдиком» — всё те же импортные комплектующие. Без которых производство многих товаров и услуг просто встанет. И если #США, не дай Бог, введут свои «адские #санкции» по полной, ещё непонятно, что окажется хуже для российской экономики — запрет на расчёты в долларах и евро или технологические ограничения и возрождение CoCom.

В любом случае итог ведь понятен?

Интересно, эта #власть вообще хоть что-то организовать может, кроме перенаправления денежных потоков на свои счета?

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