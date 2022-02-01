 

Политолог объяснил цель американских обвинений РФ в «агрессии против Украины»

01.02.2022, 4:10, Новости дня
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Заявления о «предотвращении российского вторжения на Украину» выглядят в глазах общественности на Западе благородно и красиво, этим и объясняется частое обращение западных политиков к этой теме, сообщил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«Сложившаяся после холодной войны ситуация вполне устраивает Запад – она стала вызывать много головной боли, но США и их партнеры пока не готовы это признать и обсуждать. Зато, когда дискурс ведется вокруг «агрессии РФ против Украины» – это выглядит благородно и красиво для США, и эту картинку можно хорошо «продать» западной общественности», – сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.

Он усомнился, что многие готовы поддержать эту позицию в Европе и США, в Соединенных Штатах «мало кто помнит об Украине вообще».

«Но зато сам конструкт ясен и понятен: гегемон веками «топчет» маленькую Украину, а США защищают слабых и никогда не позволят им навредить. Разница в нарративах очевидна, и, судя по всему, американской стороне придется ее как-то корректировать», – отметил эксперт.

Он отдельно подчеркнул, что украинский вопрос для Москвы – это лишь отдельное направление наряду с другими важными темами, но Вашингтон при этом делает вид, что это «самостоятельный и главный кейс».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности.

«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – отмечал глава МИД. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.



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