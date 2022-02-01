Роман со взрослым мужиком, деньги от Литвиновой: как живет ставшая мальчиком дочь Ефремова

Вопреки распространенному мнению, далеко не все наследники российских знаменитостей могут похвастаться жизнью в комфорте и роскоши. А старшая дочь Михаила Ефремова Анна Мария, которая теперь говорит о себе в мужском роде, и вовсе долгое время жила в самом страшном кошмаре. Непростое детство ей обеспечила мать, которая не только регулярно напивалась, но и кидалась на девочку с ножом.

Ксения Качалина была четвертой женой Михаила Ефремова. Именно она подарила актеру первую дочь, которую назвали Анной Марией. Однако брак затрещал по швам почти сразу после появления на свет наследницы. В итоге Качалина и Ефремов развелись, а дочь осталась с матерью, которая устроила ей несладкую жизнь.

В копилке Анны Марии полно жутких историй о времени, проведенном с родительницей-алкоголичкой. Девушка рассказывала, что мать любила слушать музыку на всю катушку по ночам, много пила и даже набрасывалась на нее с ножом. Наследница Михаила Ефремова не раз становилась жертвой домашнего насилия со стороны мамы и росла почти как Маугли. Последним Качалина, по словам девушки, очень гордилась. Из такой жизни Анну Марию выдернул отец, поселивший ее в отдельной квартире с гувернанткой. Однако тогда она была уже подростком.

Отношения с ровесниками у наследницы актера складывались плохо, а друзей не было и вовсе. К тому же, в ее жизни не было родительской любви. Все это привело к тому, что уже в 15 лет дочь артиста нашла себе 27-летнего бойфренда, с которым познакомилась в Сети. Мужчина оказался интеллигентным и не обидел девушку. Однако теперь Анна Мария называет эти двухлетние отношения травмирующим опытом.

Сегодня наследница Михаила Ефремова просит не обращаться к ней, как к девушке. Несколько лет назад она рассказала, что строит однополые отношения, а позже определила себя как “небинарную трансмаскулинную персону” с местоимением “он”. Кроме этого, дочь актера явила миру свое новое имя. Сначала 20-летняя Анна Мария стала Аэмом Тиллмари, а потом – Сергеем. Насколько известно, новоявленный Сергей пока не планирует делать операцию по смене пола, но задумывается о гормональной терапии.

К слову, после того как Михаил Ефремов угодил в тюрьму, его дочь не осталась без присмотра и помощи. Весной прошлого года сообщалось, что квартиру “небинарной трансмаскулинной персоне” оплачивает жена знаменитого родителя, а за карманные расходы отвечает крестная – Рената Литвинова. Прославленная родственница дает Анне Марии 40 тысяч рублей каждый месяц и во многом ей помогает.