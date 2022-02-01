Премьер Канады Трюдо заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.

«Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19», – написал Трюдо в Twitter, передает ТАСС.

Он отметил, что чувствует себя хорошо и на этой неделе продолжит работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения.

Накануне сообщалось, что глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте».

В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер.