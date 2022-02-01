Представитель России покинул заседание Совбеза ООН по российской агрессии перед выступлением Кислицы

Небензя покинул заседание перед выступлением представителя Украины Сергея Кислицы.

Представитель России несколько раз выступал на сегодняшнем заседании, в частности, утверждал, что отказ от вступления Украины в НАТО “кардинально улучшил бы” ситуацию с безопасностью в Европе и мире.

Примерно за 30 минут до завершения встречи он сообщил, что покидает мероприятие.

“[Прошу] не воспринимать мой уход как демарш те страны, которые будут выступать после того, как предоставите им слово. Я иду на встречу с генеральным секретарем [ООН Антониу Гутерришем] в преддверии нашего председательства в совете, которое начинается завтра. К сожалению, не могу перенести его в связи с графиком секретаря”, – сказал Небензя и ушел.

После этого слово дали Кислице.

“Мы слышали от российский стороны, что они не планируют начинать агрессию против моей страны. Но мы тут должны говорить только о новой фазе российской агрессии. У нас все еще нет четких объяснений о перемещении российских военных. Имея опыт, мы не верим декларациям РФ, а верим только практическим действиям, только отведению войск”, – подчеркнул украинский дипломат.

Заседание Совбеза ООН 31 января инициировали США. Представители Вашингтона объясняли необходимость встречи угрожающими действиями России, которые “создают явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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