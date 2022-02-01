“Нет таких вещей, которые женщина бы не могла осилить”: что говорила Вера Глаголева о любви, семье и самой себе

31 января актрисе и режиссеру Вере Глаголевой исполнилось бы 66 лет. Она ушла из жизни в августе 2017 года. Благодаря упорству, таланту и целеустремленности могла бы сделать еще немало для отечественного кинематографа. С таким-то талантом и энергичностью!

Более шестидесяти ролей в кино, семь режиссерских работ — таков послужной список хрупкой женщины, не имевшей кинематографического образования.

В день рождения Веры Витальевны вспомним самые яркие и мудрые ее высказывания.

О женской силе

“Нет таких вещей, — говорила Глаголева, — которые женщина бы не смогла осилить”.

В начале 90-х распался ее брак с Родионом Нахапетовым. Глаголева осталась одна с двумя детьми, но не только не отчаялась, но и нашла силы для воплощения своих режиссерских замыслов. Правда, снимать кино в 90-х бывало довольно проблематично. Глаголева долго шла к своей цели. Первая ее серьезная режиссерская работа пришлась на 2005 год.

О жизни

Философские мысли хотя бы иногда посещают каждого из нас. Но одно дело предаваться размышлениям и рассуждать о жизни. Другое — не отступать от принципов, что называется, жить по совести.

Слова Веры Глаголевой: “Жизнь — непростая штука, лучше быть готовой ко всем ее сложностям”.

Когда Нахапетов уехал в США, Глаголева сделала все для того, чтобы у ее дочерей сохранились теплые отношения с отцом. По словам актрисы, не было ни скандалов, ни обвинений в предательстве.

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Вера Витальевна была прежде всего матерью, а для матери на первом месте чувства детей, а только потом собственные обиды.

О семье

“Женщина сама строит свою судьбы, но мужчина нередко становится скрепляющим элементом”.

“Образ женщины-домохозяйки канул в прошлое. Женщине нужно иметь любимое дело — то, которому она сможет посвятить себя, когда дети вырастут”.

“Как бы ни гналась женщина за карьерой, главная ее ценность — семья”.