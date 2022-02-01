 

МИД Эстонии вручил ноту временному поверенному в делах России

01.02.2022, 2:42, Новости дня
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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и вручил ему ноту протеста из-за якобы имевшего место нарушения воздушных границ страны российским самолетом.

«Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 31 января, вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января. Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, из-за якобы «угрозы» РФ в Эстонии расквартированы 900 британских военных, на Украине – 100, в Польше – около 150. СМИ сообщали, что Великобритания рассматривает возможность создания боевого подразделения в странах – союзниках по НАТО, речь идет о Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. 



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