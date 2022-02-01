 

В ООН призвали все стороны воздержаться от провокаций вокруг Украины

01.02.2022, 2:42, Новости дня
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Организация Объединенных Наций призывает все стороны воздержаться от «провокационной риторики и действий» в ситуации вокруг Украины, сообщила во время заседания Совета Безопасности заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло.

«Мы призываем все стороны воздержаться от провокационной риторики и действий с тем, чтобы увеличить шансы на успех дипломатических усилий», – сказала она, отметив, что в ООН сильно обеспокоены ростом напряженности вокруг Украины, передает ТАСС.

По словам Ди Карло, «достижение взаимопонимания и длительных взаимно приемлемых договоренностей – это лучший способ поддержания регионального и международного мира и безопасности».

«ООН готова поддержать все усилия на этом направлении», – заключила она.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.



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