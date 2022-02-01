Небензя назвал вмешательством в дела РФ заявления США про российские войска

Высказывания США о перемещении российских войск по территории собственной страны – вмешательство во внутренние дела России, сообщил российский постпред в ООН Василий Небензя.

«Это является не только неприемлемым вмешательством в дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе», – приводит слова постпреда RT.

Он отметил, что созыв заседания Совбеза ООН предлагается провести из-за домыслов и безосновательных обвинений.

«Не меньший вред это нагнетание истерии наносит самой Украине, президент которой, как вы слышали на днях, просил страны Запада не нагнетать беспочвенную истерию вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике», – подвел итог дипломат.

Напомним, Совет Безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.