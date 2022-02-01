Данилов: Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны

По его словам, необходимо пересмотреть Минские договоренности, которые требуют от Украины предоставления широкой автономии оккупированной части Донбасса и амнистию для боевиков.

“Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно”, – подчеркнул Данилов.

От Минских соглашений не стоит ожидать эффективности, об этом журналист, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил 29 января.

“У Минских договоренностей нет механизма урегулирования конфликта. Минские переговоры, на мой взгляд, сейчас – это просто дипломатическое, информационное оружие, которое каждая из сторон использует в своих интересах”, – сказал он.

По его словам, в Минских соглашениях не определено, кто является сторонами конфликта.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

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