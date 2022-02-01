 

Польша отправила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью

01.02.2022, 2:32, Новости дня
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От пункта пропуска на границе “Дорогуск – Ягодин” груз сопровождают украинские спасатели.

“Колонна из 29 грузовиков, направляющихся в Киев, доставляет медицинские принадлежности, лагерные кровати, одеяла и постельное белье. Также Украина получит 2 млн масок для защиты от COVID-19. Ожидается, что в столицу груз прибудет 1 февраля”, – отметили в релизе.

Польская сторона в письме ГСЧС выразила надежду, что эта поддержка поможет гражданам Украины в условиях кризисной ситуации и в борьбе с коронавирусной болезнью.

Фото: dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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