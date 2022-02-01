 

В Татарстане предложили найти замену слову «брак»

01.02.2022, 1:58, Новости дня
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Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин предложил поискать замену слову «брак», обозначающему семейный союз, из-за якобы неблагозвучной формулировки.

«Почему я говорю «семейный союз»? Никак не воспринимаю это предложение – «Поздравляем вас со вступлением в брак». Как будто вляпался ногой во что-то», – сообщил политик на итоговой коллегии управления загса кабмина РТ, передает «БизнесОнлайн».

«Русский язык богатый. Неужели нельзя найти какое-то хорошее слово?», – задал Мухаметшин вопрос присутствующим и предложил поискать альтернативу, возможно, обратившись за помощью к федеральным органам.

Спикер татарстанского парламента предположил, что такая формулировка может быть причиной расторжения части браков.

Ранее телеведущая Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации брака.



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