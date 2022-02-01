 

Небензя предрек развал Украины в случае саботажа минских договоренностей

01.02.2022, 1:58, Новости дня
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Саботаж минских договоренностей Киевом, к которому его подталкивает Запад, может закончиться плачевно: Украина разрушит себя сама, сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом минских договоренностей, предусматривающих прямой диалог с Донецком и Луганском», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

«Если западные коллеги подталкивают Киев к саботажу минских договоренностей, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама. РФ здесь ни при чем», – указал постпред.

Напомним, бывший глава МВД Украины, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев заявил, что развертывание территориальной обороны из-за угрозы российского «вторжения» станет опасным для самой Украины, потому что страна развалится на многочисленные подобия княжеств.

Политолог Руслан Бортник заявил, что на Украине рассматривают сценарий раздела страны между соседними государствами, причинами окончательного развала могут стать новые народные волнения и имеющийся политический кризис.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.



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