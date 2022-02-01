ДТЭК импортировал рекордные 1,2 млн тонн угля для поддержки энергосистемы Украины – заявление компании

“Шахты “ДТЭК Энерго” по итогам года добыли более 16,8 млн тонн угля. ТЭС компании работают максимальным составом оборудования, покрывая все пики потребления. По итогам 2021 года ТЭС “ДТЭК Энерго” нарастили производство до 25 млрд кВт-ч, не допустив дефицита электроэнергии. В ремонт ТЭС по итогам года инвестировано более 2,6 млрд грн, благодаря чему оборудование энергоблоков полностью подготовлено к работе в период максимальных нагрузок”, – отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что в СМИ появились попытки “подвергнуть сомнению профессионализм сотрудников компании ДТЭК и обесценить их исключительные заслуги в прохождении отопительного сезона”.

“ДТЭК всегда открыт и максимально содействует работникам СМИ в исполнении ими профессиональных обязанностей. Призываем журналистов внимательнее изучать ситуацию и не вводить общественность в заблуждение”, – резюмировали в ДТЭК.

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/videos/514324960112955/

Контекст:

Отопительный сезон 2021/2022 Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре 2021 года запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал “Фокус”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, заявлял замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

880 тыс. тонн угля с сентября по декабрь 2021 года импортировала “ДТЭК Энерго”. В сумме ДТЭК подписала контракты на девять судовых поставок – это около 618 тыс. тонн угля для нужд украинских ТЭС. По состоянию на 26 января 2022 года все девять партий уже прибыли в Украину и ДТЭК законтрактовал четыре дополнительные партии американского угля, сообщили в пресс-службе компании.

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко говорил, что в ноябре – декабре в Украину поступило более 1 млн тонн импортного угля.

В ДТЭК отметили, что объемы подписанных в предыдущие периоды компанией контрактов на импорт топлива из США, Польши и Казахстана значительно превысили 1,3 млн тонн. Эти поставки угля – временная мера, которая необходима для стабильного прохождения отопительного сезона, подчеркнули в компании.

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