 

ДТЭК импортировал рекордные 1,2 млн тонн угля для поддержки энергосистемы Украины – заявление компании

01.02.2022, 1:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Шахты “ДТЭК Энерго” по итогам года добыли более 16,8 млн тонн угля. ТЭС компании работают максимальным составом оборудования, покрывая все пики потребления. По итогам 2021 года ТЭС “ДТЭК Энерго” нарастили производство до 25 млрд кВт-ч, не допустив дефицита электроэнергии. В ремонт ТЭС по итогам года инвестировано более 2,6 млрд грн, благодаря чему оборудование энергоблоков полностью подготовлено к работе в период максимальных нагрузок”, – отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что в СМИ появились попытки “подвергнуть сомнению профессионализм сотрудников компании ДТЭК и обесценить их исключительные заслуги в прохождении отопительного сезона”.

“ДТЭК всегда открыт и максимально содействует работникам СМИ в исполнении ими профессиональных обязанностей. Призываем журналистов внимательнее изучать ситуацию и не вводить общественность в заблуждение”, – резюмировали в ДТЭК.

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/videos/514324960112955/

Контекст:

Отопительный сезон 2021/2022 Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре 2021 года запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал “Фокус”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, заявлял замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

880 тыс. тонн угля с сентября по декабрь 2021 года импортировала “ДТЭК Энерго”. В сумме ДТЭК подписала контракты на девять судовых поставок – это около 618 тыс. тонн угля для нужд украинских ТЭС. По состоянию на 26 января 2022 года все девять партий уже прибыли в Украину и ДТЭК законтрактовал четыре дополнительные партии американского угля, сообщили в пресс-службе компании.

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко говорил, что в ноябре – декабре в Украину поступило более 1 млн тонн импортного угля.

В ДТЭК отметили, что объемы подписанных в предыдущие периоды компанией контрактов на импорт топлива из США, Польши и Казахстана значительно превысили 1,3 млн тонн. Эти поставки угля – временная мера, которая необходима для стабильного прохождения отопительного сезона, подчеркнули в компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности

11.01 / Тимошенко: Я требую дать людям газ по ценам, по которым он был закачан в подземные хранилища летом

01.02 / Боррель осудил массовые задержания и жестокость к протестующим в России

14.12 / Первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки сформирован в России

23.12 / Сына Дацика избили в Москве

31.07 / Нефтеперерабатывающий завод в Ираке подвергся ракетной атаке

13.08 / Помпео призвал провести новые выборы в Белоруссии

28.10 / Реальная зарплата в Украине за год выросла почти на 7% – Госстат

07.10 / France 24 – «огромный шаг назад» — Нью-Йорк готовится вернуть ограничительные меры в 9 кварталах

12.06 / Кулеба: Отведение российских войск от границы с Украиной было символическим, угроза остается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика