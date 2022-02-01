 

В Харькове задержан агент спецслужб РФ, который собирал информацию о новейшем украинском оружии – СБУ

01.02.2022, 1:48, Новости дня
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“Злоумышленник из Харькова собирал информацию о новейших украинских системах оружия для передачи стране-агрессору. […] Агент должен был [также] собирать данные о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны. Полученную информацию он передавал по электронным каналам связи представителям псевдоспецслужб так называемой “ДНР” и сотрудникам ФСБ РФ”, – говорится в сообщении.

В украинской спецслужбе рассказали, что харьковчанина завербовал боевик из “МГБ ДНР”, а куратором операции являлся кадровый сотрудник ФСБ.

“В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ не допустили утечки информации из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которую вражеский агент пытался получить в одном из институтов Харькова. […] Агенту сообщили о подозрении”, – отметили в СБУ.

Задержанный фигурирует в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

“Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей”, – объяснили в СБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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