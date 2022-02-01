 

Джонсон ответил на вопрос об отмене переговоров с Путиным

01.02.2022, 1:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с президентом РФ Владимиром Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам.

В СМИ появились сообщения о том, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила российскую сторону перенести время запланированного разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен.

«Я переговорю с президентом Путиным, как только я смогу», – приводит РИА «Новости» ответ Джонсона на просьбу опровергнуть эти сообщения и подтвердить, что беседа состоится, как только он покинет здание парламента.

В настоящее время Джонсон отвечает на вопросы в парламенте в связи с публикацией доклада.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Джонсона Макса Блейна сообщило, что разговор британского премьер-министра и Путина может быть перенесен на вторник, 1 февраля.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон намеревался провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также во вторник премьер планирует отправиться на Украину, там он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / На марафоне «Новое знание» сообщили об угрозе исключения синхронного плавания из ОИ

24.01 / В мире коронавирусом заразились почти 99 млн человек

01.09 / «Торг с Москвой или удар по имиджу НАТО» — эксперт объяснил, что стоит за сообщениями о шпионаже французского офицера в пользу России

16.01 / Новая функция Windows 10X станет защищать от кражи

07.04 / Роботизированный ресторан в Китае пока не может обойтись без живых официантов

26.07 / Дегтярев пообщался с участниками акций в Хабаровске

28.09 / Арахамия сказал, что Разумкову пока не отправляли приглашения на заседание “Слуги народа” в Трускавце

19.12 / Всемирный банк одобрил заем для Украины в 300 млн евро

16.10 / “Сказал: “Отъ…бись”, – и отвернулся”. Сыновья Кернеса рассказали, что он чувствует себя хорошо и не хочет фотографироваться

16.09 / Apple представила новые умные часы Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика