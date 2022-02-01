Джонсон ответил на вопрос об отмене переговоров с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с президентом РФ Владимиром Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам.

В СМИ появились сообщения о том, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила российскую сторону перенести время запланированного разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен.

«Я переговорю с президентом Путиным, как только я смогу», – приводит РИА «Новости» ответ Джонсона на просьбу опровергнуть эти сообщения и подтвердить, что беседа состоится, как только он покинет здание парламента.

В настоящее время Джонсон отвечает на вопросы в парламенте в связи с публикацией доклада.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Джонсона Макса Блейна сообщило, что разговор британского премьер-министра и Путина может быть перенесен на вторник, 1 февраля.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон намеревался провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также во вторник премьер планирует отправиться на Украину, там он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским.