На Украине заявили о неготовности сил РФ к «вторжению»

Украина пока не видит готовности сил РФ у границы к «вторжению», на это потребуется от трех до семи дней, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью Associated Press.

«Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Этого мы пока не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся», – приводит слова Данилова ТАСС.

Он осудил решение ряда стран, в том числе, США и Британии, отозвать часть своих дипломатов из Киева, отметив, что «мы не думаем, что сейчас есть угроза».

В минувшее воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на «экономические страдания» из-за распространяемой в обществе паники. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов очень дорого обходится Украине.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.