США допустили возможность «вторжения» РФ на Украину в любой момент

Власти Соединенных Штатов по-прежнему считают, что РФ «может вторгнуться» на Украину в любой момент, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я могу говорить лишь о наших намерениях и ответственности. Мы считаем важным быть открытыми и откровенно говорить об угрозе со стороны РФ. Это не просто слова, разумеется. Вы видите детали, которые мы здесь излагали, в том числе [заявления] о более чем 100 тыс. военных на украинской границе <…>. Они также стягивают войска в Белоруссию <…>. Мы также видим, как РФ предпринимает усилия по дестабилизации Украины, в том числе посредством возможной «операции под чужим флагом». Это опасно», – приводит ТАСС ответ Псаки на просьбу прокомментировать заявления украинских чиновников, которые, по мнению американской стороны, якобы «преуменьшают неизбежность российского вторжения».

«Мы уже больше недели говорим, что РФ может вторгнуться в любое время. <…> Наши усилия направлены на то, чтобы гарантировать, что мы информируем американскую общественность и мировое сообщество о серьезности этой угрозы. <…> Я не могу говорить о мотивации или обосновании комментариев украинского руководства, я могу говорить только о наших усилиях», – добавила Псаки.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности сил РФ у границы к «вторжению».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В минувшее воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на «экономические страдания» из-за распространяемой в обществе паники. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.