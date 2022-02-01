Студента КПИ, установившего камеру в женской душевой, освободили от уголовной ответственности

Согласно судебным материалам, адвокат студента предложил закрыть дело из-за “действенного раскаяния” обвиняемого.

Адвокат также отметил, что двое потерпевших по этому делу попросили закрыть уголовное производство, поскольку не имеют претензий и получили возмещение.

Защитник также отметил, что студент совершил уголовное правонарушение впервые, искренне раскаивается и признает вину.

Суд поддержал позицию адвоката и освободил подсудимого от уголовной ответственности, а производство против него закрыл.

Контекст:

28 октября в женском душе общежития №7 Киевского политехнического института нашли камеру. Ее установил студент-второкурсник – на камере нашли видео с его лицом, которое он записал, пока тестировал камеру. Скандал разгорелся в начале ноября, когда о случившемся написала нардеп от “Голоса” Инна Совсун.

Студент сам признался в содеянном. После инцидента его выселили из общежития, а в КПИ заявили, что руководство вуза будет решать вопрос об отчислении второкурсника.

Ректор Киевского политехнического института Михаил Згуровский отреагировал на инцидент со скрытой камерой фразой, что в их вузе “креативные студенты”.

Полиция квалифицировала инцидент по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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