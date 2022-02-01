 

“Укрзалізниця” получила новые вагоны Крюковского завода

01.02.2022, 1:04, Новости дня
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Пять новых вагонов, а также два вагона типа СВ, полученные в прошлой партии, пополнят состав поезда №15/16, который курсирует по маршруту Харьков – Рахов.

В вагоны производитель по согласованию с АО “Укрзалізниця” внес изменения для увеличения удобства: добавлены контрастные маркировки для людей с нарушениями зрения, установлен дополнительный пульт управления освещением в купе, тестируются бесконтактные сенсорные кнопки слива в туалете, отметили в релизе.

Вагоны оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника. Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

Фото: Укрзалізниця / Telegram

“В конце 2021 года “Укрзалізниця” с опережением графика получило от производителя 20 новых пассажирских вагонов – 15 купейных и пять вагонов типа СВ, курсирующих на маршруте 5/6 Мариуполь – Рахов и 77/78 Харьков – Мариуполь. До июля 2022 года “Укрзалізниця” получит еще 31 купейный вагон, семь вагонов СВ, 20 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и возможностью перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле”, – уточнили в сообщении.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Бывший глава правления “Укрзалізниці” Владимир Жмак в декабре 2020 года говорил в интервью “Минтрансу”, что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

“Укрзалізниця” завершила переговоры с руководством Крюковского вагоностроительного завода о поставке 100 новых пассажирских вагонов. Об этом 19 июня 2021 года сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Укрзалізниця” 1 ноября получила пять из 100 новых пассажирских вагонов Крюковского вагоностроительного завода.  Еще пять купейных вагонов АО получит до конца ноября.

Крюковский вагоностроительный завод должен построить 51 купейный вагон, 12 спальных и 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

АО “Укрзалізниця” в ноябре определило маршруты поездов, в составе которых будут курсировать первые 10 из 100 новых пассажирских вагонов Крюковского вагоностроительного завода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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