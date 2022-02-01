Для тех, кто любит наряжаться: восемь платьев на все случаи из гардероба модницы

Платье – универсальная вещь, которая подходит для любого повода. Если вы ищете модное вдохновение, присмотритесь к нестандартным моделям с интересными деталями. В качестве таковой может быть фактурная ткань, необычный принт или объемный рукав. В этой статье мы расскажем о 8 моделях платьев на все случаи жизни.

Объемные рукава и акцентированная талия

Рукава-фонарики – горячий тренд последних сезонов. Объемные рукава уравновешивают силуэт, особенно если модель дополнена акцентированной линией талии. Такой наряд идеален как для повседневных выходов, так и для романтического свидания.

Плиссировка

Плиссированная ткань создает красивую фактуру. Интересно смотрится мелкая складка, имитирующая жатую ткань. Серое плиссированное платье подходит как для офисных луков в паре с черными ботинками, так и для вечерних образов – только добавьте броские украшения и акцентную обувь.

Полоски

В вашем гардеробе уже есть классическая вертикальная полоска? Тогда выбирайте косую полоску. Такой принт производит поистине гипнотический эффект. Это полосатое платье идеально для повседневной носки в тандеме с лаконичной обувью.

В рубчик

Платье в рубчик наделено стройнящим эффектом. Дополнительным декоративным элементом послужит застежка в области декольте. Отличный офисный вариант.

С пуговицами на плече

Этот наряд с секретом. Вы можете расстегнуть пуговицы, кокетливо приоткрыв плечо. Идеальный лук для свидания.

Расслабленный трикотаж

Трикотажное платье оверсайз идеально для повседневной носки. Акцентируйте талию поясом. Молочный оттенок ткани хорошо сочетается с коричневыми сапогами.

Цветочные мотивы

Милое цветочное платьице в ретро-стиле смотрится по-новому благодаря акцентному воротнику. Сочетать такой милый наряд лучше с грубой обувью.

Оборки

Платье с мелким принтом и обилием оборок впишется в праздничный лук. Впрочем, его можно носить и каждый день в паре с обувью на плоском ходу.