В Госдуме ответили на вопросы о «мусорной реформе» в Москве

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала, что с началом реформы по обращению с ТКО расчет стоимости производится не по количеству проживающих людей, а по квадратным метрам, также в Москве появился единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«В Москве стартовала реформа по обращению с ТКО… Для чего это было нужно и что изменится в наших платежках – обсуждали сегодня на площадке ТПП Москвы, в рамках работы комитета по ЖКХ, который я возглавила осенью прошлого года», – написала она в своем Facebook.

Так, Разворотнева пояснила, что стоимость услуги будет составлять 7,27 рублей за квадратный метр. При этом часть из этих денег должна «уйти» из платы за жилье. «Так что «чистая» прибавка платы за ТКО – 3 рубля с квадратного метра», – уточнила она.

Оформить льготы москвичи могут через МФЦ, а на все вопросы граждан готовы ответить колл-центры при Департаменте ЖКХ и региональном операторе.

«При этом осталось немало вопросов, связанных с самим порядком расчета и перерасчета платы за ТКО. Договорились еще раз встретиться в департаменте, чтобы с его специалистами проверить формулы. С региональным оператором будем работать над развитием системы раздельного сбора отходов. Убеждена, что город должен поддержать НКО и предпринимателей, которые работают в сфере сортировки и раздельного сбора – каждый москвич, которому дорога экология, должен иметь возможность сдать рядом с домом пластик, стекло и макулатуру. Необходимо также улучшать информирование – остро не хватает методических разъяснений по данной теме как для граждан, так и для юридических лиц», – заключила Разворотнева.